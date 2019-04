Nuestras razones para que veas la escalofriante nueva antología de Hulu – The Act

Las series antológicas siguen generando un notable atractivo que las convierten en las favoritas de aquellos espectadores que buscan ser interpelados por historias atrapantes y autoconclusivas cuya duración no se exceda más de los necesario. Aunque en los últimos años han gozado de un gran impacto gracias a producciones de calidad narrativa como Black Mirror o las exitosas antologías de Ryan Murphy, lo cierto es que vienen dando de que hablar desde la era dorada de la televisión, con series de suspenso y terror como Galería Nocturna o The Twilight Zone, que acaba de regresar a la pantalla chica de la mano de nada menos que Jordan Peele. En medio de este boom por los relatos independientes, la gente de Hulu no estaba dispuesta a quedarse atrás y es por ello que el mes pasado decidió lanzarse con una nueva y hechizante ficción antológica titulada The Act y basada en crímenes reales.