Nuestro ranking de lo mejor y lo peor en el mundo del cine en el 2019

No solo las series han tenido un gran 2019. También la industria cinematográfica ha pasado un año espectacular, con producciones que quedarán en la memoria de todos. Por eso, en Spoiler Time hemos decidido hacer un ranking con lo mejor y lo peor del 2019 en cine. ¿Cuál fue tu favorita este año? ¿Y la que menos te gustó? ¡Te leemos en comentarios!

1 . Mejor Película

Casi sin sorpresa, la mejor película de este año es Joker, la nueva adaptación que sufrió el mítico villano de los cómics de Batman. Junto a esta película de Todd Phillips, podemos encontrar otras joyas como Parasite, Once Upon a Time in Hollywood o The Irishman.

2 . Peor Película

Esta categoría sí estuvo un poco más peleada, aunque los laureles (si es que podemos llamarlos así…) termina llevándoselos Shazam, el film surgido también del mundo de los cómics. Entre otros films mencionados podemos encontrar la última ventura de los X-Men, Dark Phoenix, el film El Jilguero y hasta la película que cerró la década del MCU, Avengers: Endgame.

3 . Película Revelación

El film que nos tomó por sorpresa es, sin duda, el que hemos elegido como el mejor del año: Joker. Sin embargo, hubo otras películas que también nos sorprendieron gratamente como Midsommar, Rocketman, Knives Out o Dolemite is my Name.

4 . Mejor Actor

Siguiendo con los éxitos de Joker, Joaquin Phoenix es el ganador en esta categoría gracias a su interpretación de Arthur Fleck. Lo acompañan también otros grandes monstruos de la actuación como Leonardo DiCaprio, por su Rick Dalton en Once Upon a Time in Hollywood y Adam Driver por la reciente Marriage Story.

5 . Mejor Actriz

Dos grandes actrices empatan en esta categoría: Lupita Nyong’o y Scarlett Johansson. La primera, por su trabajo en el film de Jordan Peele, Us, y la segunda también por Marriage Story, como Adam Driver en la categoría anterior. Otras mencionadas son Saoirse Ronan, por Little Women, Awkwafina por The Farewell y Rebecca Ferguson por Doctor Sleep.

6 . Peor Actor

¡Otra cateogría muy peleada! Parece que hubo muchos candidatos a este galardón… Entre ellos, debemos mencionar a Dave Bautista, por su trabajo en Stuber, a Luke Wilson, por El Jilguero y hasta al mismísimo Chris Evans por su Steve Rogers. ¡Ni el Capitán América se salva!

7 . Peor Actriz

La gran “ganadora” de esta categoría es Angelina Jolie, aunque la acompañan Anne Hathaway, ya sea por Serenity o The Hustle, y Rebel Wilson, también por esta última película.

8 . Mejor Director

El gran ganador de esta categoría es un clásico de clásicos que volvió de la mano del gigante del streaming, Netflix. Por supuesto, nos referimos a Martin Scorsese, quien se encuentra acompañado en esta categoría por Todd Phillips, gracias a su trabajo en Joker, y el coreano Bong Joon-Ho, de Parasite, además de otro enorme del cine, como Quentin Tarantino y su Once Upon a Time in Hollywood.

9 . Peor Director

El agraciado con este premio es Neil Marshall, quien parece no haber logrado conquistarnos con su remake de Hellboy. Junto a él en esta categoría encontramos también a Steven Knight, por Serenity, y a Simon Kinberg, por Dark Phoenix.

10 . Director Revelación

La gran revelación en el puesto de dirección es de Olivia Wilde y su película Booksmart, aunque la acompaña en la categoría Todd Phillips, por supuesto.

11 . Actriz Revelación

La actriz revelación de este 2019 es Kaitlyn Dever, de Booksmart, aunque la acompaña en esta categoría la joven Julia Butters, de Once Upon a Time in Hollywood.

12 . Actor Revelación

El ganador de esta categoría es Jesús Vidal, el actor español que brilló en la comedia dramática Campeones, dirigida por Javier Fasser.

13 . Guilty Pleasure

Nuestro gran placer culposo de este 2019 es Detective Pikachu, el film de Rob Letterman que nos muestra al bichito amarillo con la voz de Ryan Reynolds. Otras películas que no nos enorgullece decir que nos gustaron son Zombieland 2 y Ready or Not.

14 . Mejor Película Animada

La gran ganadora de esta categoría nos da justo en la nostalgia: Toy Story 4. La nueva aventura de Woody y Buzz está acompañada por otro retorno, Frozen 2, y una novedad como Klaus.