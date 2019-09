Nuestros recuerdos a 26 años de un éxito casi paranormal – The X-Files

Aunque parece que nos quedaremos con un final inconcluso, porque la mini-temporada 11 no tuvo la recepción deseada, hoy 10 de Septiembre de 2019 celebramos con gusto el 26 aniversario de una de las series de ciencia ficción más grandes de todos los tiempos: The X-Files.

1 . Sus inteligentes historias

Para ser muy francos, no todos los 218 fueron brillantes, y la segunda película falló en conquistar a no-fans de la serie en la butaca. Pero una aplastante mayoría de los episodios nos tenían al borde del sofá con giros y tramas asombrosas.

2 . La coherencia no episódica, con pocos errores narrativos

Más allá de los casos y mini arcos tratados en las diferentes temporadas, la forma de Carter y el equipo de escritores de hilvanar una gran trama con tantas pequeñas historias –con escasísimos hoyos argumentales y contradicciones– hicieron de esta una de las series más queridas no sólo por la ama de casa convencional, sino por los exigentes nerds.

3 . Su enigmático tema musical

Mark Snow hizo cosas grandiosas como las bandas sonoras de series como Smallville, Millennium y la etapa 2002 de The Twilight Zone. Pero lo que lo hizo leyenda fue el tema de The X-Files, que no solo sigue sonando como ringtone en millones de smartphones, sino que es himno del género y uno de los más reconocidos en la historia de la TV.