La tercera temporada de Daredevil aún no tiene fecha de estreno, pero desde Marvel no dejan de llenarnos de expectativas. Hoy, la franquicia publicó desde su cuenta oficial de Twitter una nueva promo que hace alusión al trágico evento ocurrido en The Defenders.

En el video se puede ver un cartel de perdido con la imagen del abogado de Matt Murdock, mientras detrás la ciudad de Nueva York parece seguir su ritmo habitual. Recordemos que en la serie de los defensores, Daredevil muere junto con Elektra al quedar sepultados por los escombros del edificio en donde se encontraban. No obstante, hacia el final de la temporada lo volvemos a ver repleto de múltiples heridas y descansando en la cama de un convento. ¿Dónde está ahora el Hombre sin miedo y que ha sido de él?

Por supuesto, en la publicación no faltaron los comentarios de Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist, quienes continúan dando por muerto a su compañero.