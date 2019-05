Nuevas fechas para próximas películas Star Wars

Así es. Aunque Lucasfilm declaró hace poco que la franquicia “tomaría un descanso” después de Star Wars IX: The Rise of Skywalker, el 7 de mayo marca un importante anuncio: ¡habrá más de La Guerra de las Galaxias!

Walt Disney Pictures y Lucasdilm han revelado fechas de estreno para tres películas más de la saga Star Wars. Las fechas de estreno para la trilogía desarrollada por los creadores de Game of Thrones (David Benioff y D.B. Weiss) serán el 16 de diciembre de 2022, 20 de diciembre de 2024 y 18 de diciembre de 2026.

Siendo justos, sí hay un salto de tiempo importante en el estreno de películas Star Wars, comparado al reciente formato de “un estreno por año”. Pasarán 3 años para ver otra película de la saga –presumiblemente basada en la historia de Knights of the Old Republic, una muy diferente a la de los Skywalker– y entre cada una de ellas habrá un lapso de 2 años.

Por lo pronto, estamos ansiosos por el estreno del cierre de la saga Skywalker, con Star Wars IX en salas de cine para el 20 de diciembre de 2019.