Nuevas fotos, póster y sinopsis del reboot – Roswell, New Mexico

The CW publicó recientemente nuevas fotos y la sinopsis oficial de Roswell, New Mexico, el reboot de Roswell (1999–2002), que seguirá la vida de los antiguos habitantes de la ciudad y de los alienígenas adolescentes ya convertidos en adultos.

La serie de ciencia ficción, cuyo tráiler fue presentado en la última Comic Con de San Diego, está basada en los libros de Roswell High de Melinda Metz y cuenta con los actores Jeanine Mason (Grey’s Anatomy), Tyler Blackburn (Pretty Little Liars), Lily Cowles (BrainDead), Michael Vlamis (New Girl), Heather Hemmens (If Loving You Is Wrong), Michael Trevino (The Vampire Diaries) y Nathan Parsons (True Blood) en su elenco principal.

A continuación, te presentamos la sinopsis.

“Nuevo México, más que cualquier otro lugar de la Tierra, es el punto cero para aquellos que buscan pruebas de la existencia de extraterrestres. La nativa de Roswell, Liz Ortecho (Mason), dejó todo atrás hace 10 años después de la muerte de su amada hermana mayor, Rose. Sin embargo, luego de que el gobierno recorte los fondos para su investigación biomédica, debe volver a regañadientes a su ciudad natal, que es una trampa para turistas, para regresar con su padre. Cuando Liz llega, se vuelve a conectar con Max Evans (Parsons), su enamorado adolescente, que ahora es un oficial de policía de Roswell. Su química es instantáneamente eléctrica. Pero Liz pronto descubre una verdad impactante: Max es un extraterrestre que ha mantenido ocultas sus habilidades terribles toda su vida, junto con las de su hermana del otro mundo, Isobel (Cowles) y su amigo Michael (Vlamis). A medida que las dos se acercan después de una década, a Liz le resulta difícil ocultarle la verdad a su mejor amiga, Maria De Luca (Hemmens), y a su ex compañero de secundaria, el Dr. Kyle Valenti (Treviño). Mientras tanto, el Sargento Maestro Jesse Manes (Trevor St. John) encabeza una conspiración gubernamental de larga data, sin el conocimiento de su hijo, Alex Manes (Blackburn), quien recientemente regresó del servicio en el extranjero con lesiones físicas y emocionales.”

Roswell, New Mexico debutará el martes 15 de enero de 2019.

¡Echa un vistazo a las fotos del piloto!