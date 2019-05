Nuevas imágenes de la secuela ‘The New Pope’ – The Young Pope

FOX Premium ha liberado dos nuevas imágenes de The New Pope, la secuela de la aclamada y controversial serie protagonizada por Jude Law, The Young Pope.

Las nuevas imágenes nos muestran a las estrellas Sharon Stone y Marilyn Manson en el Vaticano, aunque no se sabe qué roles tendrán en la serie.

The New Pope se trata de la segunda serie limitada de Paolo Sorrentino centrada en el mundo del papado moderno.

Law volverá a repetir su rol del Papa Pius XIII y le dará la bienvenida al nuevo Papa que será interpretado por John Malkovich.

Dentro de las nuevas caras del elenco se destacan Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir y Massimo Ghini.

Al igual que The Young Pope, esta nueva serie podrá verse en Latinoamérica a través de la app de FOX Premium.

Por el momento, no hay fecha oficial de estreno.

¡Checa abajo las fotos!