Nuevas imágenes de la tercera temporada – This Is Us

Estamos contando los días para el regreso de This Is Us, uno de los dramas más conmovedores del año, el cual nos presenta las primeras imágenes del episodio debut de la tercera temporada que estrena en NBC el próximo 25 de septiembre.

A través de esta serie de fotografías podemos un pequeño momento de las vidas individuales de los Big Three quienes celebrarán su cumpleaños número 38 en este primer episodio, siendo así ya una tradición dentro del show, tal como Dan Fogelman, creador de la serie, la implementó desde el episodio piloto.

Además de disfrutar a Kate (Chrissy Metz), Kevin (Justin Hartley) y Randall (Sterling K. Brown) tenemos nuevas imágenes de Rebecca (Mandy Moore) y Jack (Milo Ventimiglia) en su primera cita, misma que dará paso a toda la historia de amor que conocemos. Pero como se ha prometido, no será miel sobre hojuelas para esta pareja, aunque sinceramente eso no nos sorprende.

A continuación puedes ver las imágenes de este primer episodio titulado Ave Maria: