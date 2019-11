Nuevas imágenes del Episodio IX y portadas que homenajean toda la saga

A un mes del estreno del noveno episodio de Star Wars, EW nos presenta 8 nuevas imágenes de The Rise of Skywalker , además de 3 fabulosas portadas que celebran la saga completa que comenzó George Lucas en 1977 y que más de 40 años después sigue emocionándonos.

Como ya sabemos The Rise of Skywalker se situará un año después de los eventos finales de The Last Jedi. La Resistencia ha sufrido un gran golpe y la General Leia Organa (Carrie Fisher) tendrá que reconstruirla y para ello usará a Rey, Finn y Poe, quienes por primera vez trabajarán juntos para lograr el objetivo.

La formación de esta nueva alineación permitió a Abrams y a sus protagonistas –Daisy Ridley, John Boyega y Oscar Isaac– desarrollar sus personajes fuera de su zona de comfort. Así lo aseguran ellos mismo durante la misma entrevista.