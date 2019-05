Nuevas imágenes y fecha de estreno de esta precuela – Dark Crystal: Age of Resistance

Netflix anunció hoy que el 30 de agosto lanzará The Dark Crystal: Age of Resistance, la serie precuela de la película The Dark Crystal de 1982, dirigida por Jim Henson y Frank Oz. Además, presentó nuevas e impresionantes imágenes.

La serie de 10 episodios cuenta una nueva historia épica, ambientada muchos años antes de los eventos de la película, y se realizó utilizando títeres clásicos con efectos visuales de vanguardia.

A continuación te dejamos la sinopsis oficial:

“El mundo de Thra se está muriendo. El Cristal de la Verdad está en el corazón de Thra, una fuente de poder indecible. Pero está dañada, corrompida por el malvado Skeksis, y una enfermedad se extiende por toda la tierra. Cuando tres Gelfling descubren la horrible verdad detrás del poder de los Skeksis, se desarrolla una aventura a medida que se encienden los fuegos de la rebelión y comienza una batalla épica por el planeta”.

Taron Egerton (Kingsman),Anya Taylor-Joy (The Witch) y Nathalie Emmanuel (Game of Thrones) lideran el elenco de voces.

¡Checa abajo las imágenes!