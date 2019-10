Nuevas temporadas de Granblue Fantasy y We Never Learn! BOKUBEN

Además de BLACKFOX, Galactic Heroes y otros anime que hemos informado recientemente, dos esperadas series regresarán a Crunchyroll justo a tiempo para esta temporada de otoño:

We Never Learn!: BOKUBEN (temporada 2) se estrenará el 5 de octubre a las 12 am (hora del Centro de México) y esta es la sinopsis:

Yuiga Naruyuki está en su último año de preparatoria, y para poder conseguir la “recomendación VIP” que le garantizaría una beca completa para la universidad, el joven deberá ser tutor de unas compañeras que tienen problemas para entrar en la universidad que quieren. Lo que no Yuiga no esperaba es que sus pupilas fueran las dos genios de la escuela: la hermosa Fumino Furuharashi y Rizu Ogata. ¿Cómo pueden necesitar su ayuda dos genios así?