Nuevo cortometraje Samurai & Shogun… ¡100% anime! – Rick and Morty

¿Recuerdan cuando se hizo algo parecido con Adventure Time?

¡Pues ahora es el turno de Rick and Morty! Sin aviso alguno, Adult Swim estrenó “Samurai & Shogun”, un cortometraje anime de Rick and Morty realizado por Studio DEEN (Ranma 1/”, Ghost in the Shell, Blood+) que cuenta con 5 minutos de duración.

El corto debutó en el bloque de programación Toonami el pasado fin de semana y ahora está disponible en el canal oficial de Adult Swim en YouTube: