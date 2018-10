El 14 de noviembre YouTube Premium lanza la primera temporada de Origin y la plataforma finalmente acaba de revelar el arte promocional. La serie de ciencia ficción está protagonizada por Tom Felton y Natalia Tena, conocidos por interpretar a Draco Malfoy y Tonks en la saga cinematográfica de Harry Potter.

Creada por Mika Watkins (Dixi), el drama de 10 episodios sigue a a una tripulación de pasajeros que se despiertan en una nave espacial dañada y abandonada en lo profundo del espacio. Cada uno ha dejado atrás un pasado oscuro en busca de un nuevo comienzo en un planeta recién colonizado. Los pasajeros abandonados deben trabajar juntos para sobrevivir, pero pronto se dan cuenta de que uno de ellos está lejos de ser quien dice ser.

El reparto incluye a Sen Mitsuji, Nora Arnezeder, Fraser James, Philipp Christopher, Madalyn Horcher, Siobhán Cullen, Adelayo Adedayo, Nina Wadia, Johannes Johannesson, Wil Coban y Tara Fitzgerald.

Origin cuenta con un equipo conformado por los ex productores de The Crown y Lost. Paul W.S. Anderson (Resident Evil; Alien vs. Predator) dirige los dos primeros episodios.

A continuación, te presentamos el póster oficial.