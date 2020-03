Nuevo teaser y fecha de estreno de la nueva serie de Nicole Kidman – The Undoing

A dos meses de haberse dado a conocer el mes de estreno de The Undoing , el pasado domingo HBO develó que la nueva serie de Nicole Kidman estrenará el próximo domingo 10 de mayo –en el Día de las Madres en EE.UU. y México –, además de mostrar un nuevo teaser oficial de esta intrigante historia.

Susanne Bier (The Night Manager) es la creadora, directora y escritora de esta serie que está basada en en el libro “You Should Have Known” de Jean Hanff Korelitz, el cual fue publicado en 2014.

El resto del elenco está formado por Edgar Ramirez, Ismael Cruz Cordova, Lily Rabe, Noma Dumezweni, Sofie Gråbøl y Donald Sutherland como Franklin Reinhardt, el padre de Grace, un financiero retirado y abuelo amoroso que tiene la tarea de proteger a su familia cuando se presentan las turbulentas revelaciones.

The Undoing también estará disponible a través de HBO Go.