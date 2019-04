¡Gotham termina, pero aún nos queda Pennyworth!

Epix debutó el día de hoy el segundo teaser tráiler oficial de Pennyworth, su serie precuela de Batman que narrará la vida de este mayordomo cuando era joven.

El video, además de anunciar el estreno para el 28 de julio, nos muestra el primer encuentro entre Thomas Wayne y Alfred Pennyworth, quienes son interpretados por Ben Aldridge y Jack Bannon, respectivamente.

Ambientada en Londres de 1960, la serie de 10 episodios seguirá al joven Alfred Pennyworth (Bannon), quien tras finalizar su servicio como soldado británico de SAS, forma una compañía de seguridad y encuentra un empleador en el joven multimillonario Thomas Wayne (Aldridge), futuro padre de Bruce Wayne.

El resto del elenco está conformado por Paloma Faith, Jason Flemyng (The Curious Case of Benjamin Button), Ryan Fletcher (Outlander), Hainsley Lloyd Bennett (Eastenders), Emma Paetz (Gentleman Jack), Polly Walker (The Mentalist, Rome) y Emma Corrin (The Crown).

Danny Cannon y Bruno Heller, quienes ayudaron a dar vida a Gotham, sirven como productores ejecutivos.

¡Checa abajo el video!