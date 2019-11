Nuevo teaser y mes de estreno del spinoff de The Young Pope – The New Pope

Si creías que el Papa Pío XIII ( Jude Law ) era el único excéntrico y rebelde del Vaticano, es porque aún no has visto el nuevo avance de The New Pope , el spinoff/secuela de The Young Pope , que nos muestra a John Malkovich como el Papa John Paul III , quien se convertirá en la nueva cabeza de la Iglesia Católica a partir de Enero 2020.

The New Pope contará con caras conocidas por los fans de la serie insignia como son: Silvio Orlando (La stanza del figlio, Il papà di Giovanna), Javier Cámara (Talk to Her, Narcos), Cécile de France (Haute Tension, Here After), Ludivine Sagnier (Remi, Lola et ses frères) y Maurizio Lombardi (All the Money in the World, Name of the Rose).

Además de la suma de nuevos rostros como Marilyn Manson y Sharon Stone quiene tendrán una participación especial; también Mark Ivanir (Barry, Homeland), Henry Goodman (Snatch, Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.), Ulrich Thomsen (The World is Not Enough, Counterpart) y Massimo Ghini (Tea With Mussolini, Vacanze di Natale ai Caraibi).

En Latinoamérica, la serie se podrá ver en FOX Premium Series, aunque hasta el momento no se ha confirmado si estrenará en simultáneo con EE.UU. y Europa.