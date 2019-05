Nuevo tráiler de la serie inspirada en ‘El señor de las Moscas’ – The Society

Netflix lanzó el día de hoy el segundo tráiler oficial de The Society, su serie protagonizada por Rachel Keller (Legion) que se basa en la novela clásica El Señor de las Moscas.

Escrita por Chris Keyser (The Last Tycoon) y dirigida por Marc Webb (500 Days of Summer), la serie sigue a un grupo de adolescentes quienes son misteriosamente transportados a una réplica de su adinerada ciudad de Nueva Inglaterra sin ningún rastro de sus padres.

Su nueva libertad será divertida… pero también será muy peligrosa. Mientras luchan por descubrir qué les ha ocurrido y cómo llegar a casa, deben establecer el orden y formar alianzas si quieren sobrevivir.

El resto del elenco lo conforma Kathryn Newton (Allie), Alex Fitzalan (Harry), Kristine Froseth (Kelly), Jacques Colimon (Will), Sean Berdy (Sam), Toby Wallace (Campbell), Gideon Adlon (Becca), Olivia DeJonge (Elle), Alex MacNicoll (Luke), Natasha Liu Bordizzo (Helena), Jose Julian (Gordie), Salena Qureshi (Bean), Jack Mulhern (Grizz) y Grace Victoria Cox (Lexie).

Los 10 episodios de The Society debutarán este 10 de mayo a través de Netflix.

¡Checa abajo el tráiler!