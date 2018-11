Nuevo trailer de la tercera temporada: Outsiders – Young Justice

La serie estrenará tres nuevos episodios cada viernes a partir del 4 de enero y hasta el 25 de mismo mes, fecha en la que los fans de esta animación podrán disfrutar un episodio más. Así estos primeros trece episodios marcarán la primera parte de esta nueva temporada y la segunda parte estrenará en junio de 2019.

Además a partir del 4 de diciembre y cada martes hasta llegar al 25 de diciembre los episodios de las dos primeras temporadas serán lanzados con comentarios exclusivos y entrevistas de sus creadores, expertos en la serie y en el universo de DC Comics.

Young Justice: Outsiders es producida por Warner Bros. Animation. Brandon Vietti (Batman: Under the Red Hood, Superman Doomsday) y Greg Weisman (Star Wars Rebels, Gargoyles) sirven como productores, mientras que Sam Register (Teen Titans Go!) tiene el cargo de productor ejecutivo.