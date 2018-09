Nuevo tráiler de The Dragon Prince, la próxima serie animada de Netflix

Netflix acaba de lanzar un nuevo avance sobre The Dragon Prince, su serie animada original creada por Aaron Ehasz (Avatar: The Last Airbender) y ambientada en una tierra fantástica.

Así describe la plataforma a la ficción: “En la tierra mágica de Xadia, la magia proviene de seis fuentes primarias: el Sol, la Luna, las estrellas, el cielo, la tierra y el océano. Pero cuando los magos humanos comienzan a capturar y cosechar a las criaturas mágicas, esto desencadena una guerra catastrófica entre Xadia y los Reinos Humanos. Tres niños de lados opuestos del conflicto, dos príncipes humanos y el asesino elfo que fue enviado para matarlos, descubren un secreto que podría cambiarlo todo. Ellos deciden unir fuerzas y emprender un viaje épico que puede ser su única esperanza de poner fin a la guerra y restaurar la paz en ambos mundos”.

La primera temporada de The Dragon Prince se estrenará el 14 de septiembre.

A continuación, puedes echar un vistazo al tráiler oficial.