Nuevo trailer e imágenes de la serie de espías de BBC y AMC – The Little Drummer Girl

A días del estreno de The Little Drummer Girl , la nueva serie de espías basada en la nóvela homónima de John le Carré en la cual el equipo de The Night Manager vuelve a trabajar, EW ha revelado nuevas y exclusivas imágenes de esta coproducción entre la BBC y AMC que promete estar a la altura de la serie anterior.

La serie limitada de 6 episodios contará con la dirección de Park Chan-wook (Old Boy) y en su elenco también cuenta con la participación de Charles Dance (Game of Thrones), Max Irons (Tutankhamun), Simona Brown (The Night Manager), Michael Moshonov (The City and the City) y Katharina Schüttler (Generation War).

The Little Drummer Girl se emitirá semanalmente en el Reino Unido a través de la BBC a partir del próximo domingo 28 de octubre; mientras que en EE.UU. estrenará el próximo 19 de noviembre durante tres noches seguidas con episodios dobles en AMC.

A continuación puedes ver el resto de las imágenes y el trailer que se estrenó hace 4 días: