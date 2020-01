Nuevo tráiler y nueva fecha de estreno

A más de dos años de haberse presentado el primer avance de The New Mutants, 20th Century Fox –ahora bajo el mando de la casa Disney– nos sorprende este día con un segundo avance oficial de esta película que además tiene una nueva fecha de estreno: 3 de abril.

Como se puede ver en este nuevo avance, la película mantiene el aspecto presentado en el primer avance, pese a la serie de rumores de reshoots y un nuevo estilo que posiblemente Disney quería darle a la historia ahora que es de su propiedad. Hasta ahora lo que se desconoce es si estará ligada al universo ya conocido de los X-Men, o será el planteamiento para introducir a este nuevo equipo y a los mutantes en general al Marvel Cinematic Universe.

The New Mutants es considerada la primera cinta de horror del llamado “género de superhéroes”. Es dirigida por Josh Boone (The Fault in Our Stars).

Estrena el 3 de abril en EE.UU. La fecha de estreno en Latinoamérica está por confirmarse.