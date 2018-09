Nuevo video promocional de la tercera temporada – This Is Us

A la NBC le gusta jugar con nuestros sentimientos pues en los últimos días ha develado bastantes imágenes y teasers de lo que será la tercera temporada de This Is Us.

En esta ocasión, el canal presentó un video que nos muestra un detrás de cámaras con los protagonistas; Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Chris Sullivan y Susan Kelechi Watson, el cual nos deja ver pequeños fragmentos de la nueva entrega.

Entre los avances, pasamos del futuro al pasado rápidamente con la primera cita de Rebecca y Jack, la estancia de él en la guerra de Vietnam, los problemas de fertilidad de Toby y Kate, una discusión entre Randall y su hija adulta, y también la relación de Kevin con la sobrina de Beth, Zoe.

La tercera temporada debuta el 25 de septiembre por NBC.

¡Checa el video abajo!