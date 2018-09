Nuevo vistazo a la tercera temporada – This Is Us

Ya hemos corrido a comprar una primera dotación de pañuelos desechables porque la tercera temporada de This Is Us está por estrenarse y por supuesto que habrá lágrimas, y también flashbkacks como lo muestra una de las primeras imágenes que EW ha revelado el día de hoy.

Tras los eventos finales de la segunda temporada, la historia comenzará 6 meses después de ello y pondrá a Kevin a investigar el pasado de su padre en la guerra de Vietnam. Con esta búsqueda también conoceremos a detalle el primer encuentro entre Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore) en los años ’70s. Y aunque la felicidad y el amor parecen estar en al aire, Moore abre la posibilidad que no será un cuento de hadas. Pero la realidad es que estas declaraciones no nos sorprenden si somos fan de este drama creado por Dan Fogelman.