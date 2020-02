Nuevo vistazo a Violet Evergarden: The Movie – Violet Evergarden

No se confundan: no es lo mismo Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll que Violet Evergarden: The Movie.

La primera está en carteleras de México y Latinoamérica este fin de semana, mientras que la segunda es el proyecto paralelo de Kyoto Animation, con una mayor duración y expresamente realizada para cines.

Este es el nuevo teaser trailer de Violet Evergarden: The Movie.