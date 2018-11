Nuevos detalles de la primera serie de Damien Chazelle – The Eddy

Ha pasado año y medio desde el anuncio que Damien Chazelle desarrollaría una serie musical para Netflix llamada The Eddy . Después del estreno de First Man , el director ganador del Oscar continuará desarrollando esta producción televisiva.

The Eddy será contada en tres idiomas: francés, inglés y árabe, y estará dirigida por el mismo Chazelle en sus dos primeros episodios. Además él fungirá como productor ejecutivo del proyecto.

La música original correrá a cargo de Glen Ballard, quien trabajo con Michael Jackson en “Bad” y con Alanis Morissette en “Jagged Little Pill”. Al igual que Chazelle, él será parte del equipo de productores ejecutivos en el cual se encuentra Alan Poul (Six Feet Under, The Newsroom).

El casting está en proceso y aún no hay una fecha tentativa de estreno.