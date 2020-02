¡Sam (Jared Padalecki) y Dean (Jensen Ackles) Winchester lucirán muy diferentes en uno de los próximos episodios de la temporada final!

De acuerdo con TVLine, la producción de Supernatural ya está buscando a dos actores jóvenes para que les den vida a los hermanos Winchester en el nuevo episodio flashback de la serie.

Como los fans recordarán, Colin Ford (Jake and the Never Land Pirates) y Dylan Everett (Open Heart) interpretaron las versiones adolescentes de Sam y Dean en temporadas pasadas, pero como ambos actores ya han crecido, los productores de la serie buscan nuevas caras.

Además, el sitio develó que la trama del episodio girará en torno a la primera cacería de los hermanos Winchester, cuando tenían 9 (Sam) y 13 años (Dean).

Tristemente, queda casi más de un mes para que la producción de la última temporada termine.

Por ahora la serie se ha tomado un descanso y debutará sus nuevos episodios hasta el 16 de marzo en The CW.