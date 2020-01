Nuevos detalles sobre la serie The Hitchhiker’s Guide To The Galaxy

¡El proyecto sigue vivo (pensábamos que se había perdido en el olvido)! La serie de The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy sigue avanzando en Hulu.

El sitio Geeks Worldwide informó que la adaptación televisiva de la novela de Douglas Adams bajo la producción, guion y dirección creativa de Carlton Cuse (LOST) iniciará este verano en los estudios Elstree del Reino Unido, con vísperas a estrenar en 2021.

También se informó que la serie será dirigida (¿en su totalidad?) por Morten Tyldum (UPDATE: ESTO SE DESMINTIÓ HACE POCO), y que no se trata de una miniserie, además de no tener vínculo alguno con la película que vimos en el año 2005.

¿Qué les parece? ¿Estará preparada esta generación para la complejidad de esta historia de ciencia ficción, al más puro estilo inglés?