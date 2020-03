¿Cómo sería la historia de la serie 24… en Japón?

Hace un año se planteaba eso, como les informamos. Curiosamente, entre tanto vaivén con la famosa franquicia –incluyendo un reciente rumor del regreso con Kiefer Sutherland– el asunto quedó en pausa, hasta hoy.

Yahoo! Japan informó que el actor elegido para el protagónico es Toshiaki Karasawa (The Last Cop, Good Wife), aunque el nombre de el estelar no será Jack Bauer, sino Genba Shidou.

Aunque no se ha definido si será una “copia al carbón” tropicalizada del show original, la fuente asegura que Genba Shidou tendrá una hija y una esposa, y que en lugar de un presidente de color (algo inédito cuando se estrenó la serie en América) habrá una primer ministro japonesa.

La versión japonesa de 24 reflejará la sociedad de allá, pero al mismo tiempo evocará la intensidad del show original, incluyendo una agencia estilo CTU, usando tecnología de vanguardia no sólo acorde a nuestros tiempos, sino con los grandes avances japoneses.

Por cierto, la serie se llama tentativamente 24 Japan y se estrenará en octubre por TV Asahi, sin distribución internacional por ahora.