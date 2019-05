Nuevos episodios de Fast Layne en Disney Channel

Durante mayo, todos los sábados a las 19:30 llegan episodios estreno de esta nueva serie original de Disney que está protagonizada por un auto parlante y sus amigos humanos .

El programa sigue las andanzas de una chica de 12 años llamada Layne Reed y un automóvil parlante de alta tecnología, procedencia misteriosa y gran personalidad. Su vida tranquila y ordenada dará un giro rotundo cuando conozca a V.I.N (el auto que habla).

Con la ayuda de su excéntrica vecina Zora y el asesoramiento técnico de su amigo Cody, Layne se embarca en un sinfín de aventuras de alta velocidad repletas de chicos malos, agentes secretos y algunas sorpresas que revelarán el misterioso secreto detrás de la creación de V.I.N. En el proceso, Layne logrará superar sus miedos y aprender valiosas lecciones sobre la amistad, el trabajo en equipo y la defensa de las convicciones personales.

Fast Layne está protagonizada por Sophie Pollono (The Young and the Restless) como Layne Reed, Sofia Rosinsky (The Other Side of the Door) como Zora Morris, Brandon Rossel (The Outsiders Club) como Cody Castillo, Winslow Fegley (Teachers) como Mel y Nate Torrence (Star vs las Fuerzas del mal) en la voz de V.I.N. Entre los miembros del elenco recurrentes participan Enid-Raye Adams y David Milchard como los padres de Layne, Cheryl y Rob; Diana Bang como Kwon; Michael Adamthwaite como Riggins; Caitlin Howden como la tía Betty; Reese Alexander como Principal Mugbee y Ty Consiglio como Jasper Mapes.