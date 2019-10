Desde que Netflix volvió a tener disponibles todas las temporadas de Glee no podemos dejar de hablar de sus jóvenes. La nostalgia nos invade el corazón y volvemos a recordar todos los grandes momentos de la serie. Es por eso que esta vez vamos a recordar esos momentos de competencia. ¿A qué nos referimos? A que vamos a traer nuevamente aquellas actuaciones que hemos visto en Las Nacionales, y no solo las de New Direction. ¡Suban el volumen y empiecen a cantar! ¡Nunca debes olvidar estas 9 actuaciones en Las Nacionales!