NYCC 19: Fecha de estreno de la nueva serie animada de DC Universe – Harley Quinn

El anuncio se dio durante los eventos de la Nueva York Comic-Con 2019, donde la misma Cuoco, quién dará voz al personaje principal, describió la serie como fuera de control debido a la misma locura del personaje.

Curiosamente, esta semana también se dio a conocer el trailer oficial de Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) protagonizada por Margot Robbie, además de que esta semana estrena Joker con Joaquin Phoenix.