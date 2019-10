NYCC 19: Netflix devela la fecha de estreno de la tercera temporada – The Dragon Prince

Durante la Comic Con de Nueva York 2019, los creadores de The Dragon Prince, Aaron Ehasz (Avatar: The Last Airbender) y Justin Richmond (Uncharted 3), anunciaron que la tercera temporada de la serie animada llegará a Netflix el 22 de noviembre.

The Dragon Prince narra la historia de Callum y Ezran, dos príncipes humanos que forjan un peculiar vínculo con Rayla, una asesina elfa que debía acabar con ellos, y juntos emprenden una épica aventura para detener la guerra entre sus reinos.

En la tercera temporada, Callum y Rayla finalmente entran en la tierra mágica de Xadia para reunir a Zym con su madre, la Reina Dragón. Mientras que Ezran regresa a casa para ocupar su lugar en el trono.

Asimismo, descubriremos las maravillas de Xadia, encontraremos héroes, antiguos y nuevos, y aprenderemos una historia nunca antes contada sobre cómo Zym terminó en este viaje épico.

La nueva temporada constará de 9 episodios.

¡Checa abajo el póster oficial!