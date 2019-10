NYCC 19: Nuevo trailer y fecha de estreno muestra a Data… ¡y otro personaje de Next Generation! – Star Trek: Picard

Como pueden ver, no solamente vimos a Brent Spiner como Data (posiblemente en un sueño o flashback de Jean-Luc Picard), sino además a Seven of Nine (Jeri Ryan) en todo su esplendor y una enorme sorpresa: ¡el regreso de Jonathan Frakes y Marina Sirtis, como William Riker y Deanna Troi!

Además de esa mezcla de emociones retro por Star Trek: The Next Generation, se reveló que la fecha de estreno oficial será el 23 de enero de 2020 en CBS All Access para los Estados Unidos (recuerden que en América Latina podrá disfrutarse a través de Prime Video de Amazon).

Y claro, este par de amigos en la vida real no tardaron en demostrar sus emociones en Twitter. ¿Ustedes también ya están ansiosos porque Star Trek: Picard sea un hecho?