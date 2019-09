Welling no será el único Superman, él se suma al trabajo de Tyler Hoechlin , quien dio vida a otra versión de Superman en el crossover del año pasado perteneciente a la línea de Supergirl; y también al reciente anunciado Brandon Routh que volverá a ponerse el traje del Hombre de Acero después de lo hecho en la película Superman Returns , pero esta vez en la versión de Kingdom Come.

Después de una ida y vuelta de rumores y negaciones, y a unas semanas que regresen todos los superhéroes del Arrowverse, por fin se ha confirmado que Tom Welling sí volverá a interpretar a Superman/Clark Kent en el próximo crossover titulado “Crisis on Infinite Earths”.

Recordemos que además de los personajes principales y ya conocidos que han participado en los crossovers anteriores, esta vez tendremos la presencia de personajes de Black Lightning, por primera vez; además de Kevin Conroy (Batman: The Animated Series) como un viejo Bruce Wayne; LaMonica Garrett (“Elseworlds”) como Monitor/Anti-Monitor; Elizabeth Tulloch y Jon Cryer como Lois Lane y Lex Luthor de Supergirl; y Burt Ward, conocido por dar vida a Robin en Batman ’66, en un papel no especificado.

El evento de Crisis on Infinite Earths se dividirá en dos partes. La primera parte dará inicio el 8 de diciembre con Supergirl, continuará el lunes con Batwoman y el martes con The Flash concluirá la primera parte. La conclusión llegará el 14 de enero con el episodio de Arrow, seguido de una entrega especial de Legends of Tomorrow que dará fin a todo.