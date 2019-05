Oliver Jackson-Cohen asegura que la segunda temporada será increíble – The Haunting of Hill House

¡Buenas noticias para los fans de The Haunting of Hill House!

Confirmada ya la segunda temporada, no hemos dejado de preguntarnos si la serie tomará el mismo rumbo que American Horror Story, cambiando la historia temporada tras temporada, pero conservando al mismo elenco.

Por lo mientras, Oliver Jackson-Cohen, actor que interpretó al menor de los Crain de adulto, dijo a The Wrap que no podía confirmar su aparición en la segunda temporada o podría haber consecuencias sangrientas.

“Me dispararán si alguna vez respondo esa pregunta”, confesó Cohen.“Todo lo que puedo decir es que Bly Manor va a ser increíble. Es una historia muy, muy emocionante, por lo que he escuchado”.

Por supuesto, de nuevo con Mike Flanagan a cargo, no dudamos que los nuevos episodios nos dejen sin aliento y sin poder dormir en las noches.

Recordemos que la segunda temporada no se centrará en la familia Crain pues su historia ya ha concluido. Ahora se basará en la novela “The Turn of the Screw” de Henry James y llevará por título The Haunting of Bly Manor.