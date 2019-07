Oliver Jackson-Cohen también estará en la secuela titulada ‘Haunting of Bly Manor’ – The Haunting of Hill House

Al más puro estilo de American Horror Story, la producción de The Haunting of Bly Manor, ha anunciado que el actor Oliver Jackson-Cohen, quien participó en The Haunting of Hill House, volverá a la secuela de la exitosa serie de Netflix creada por Mike Flanagan.

La nueva entrega girará en torno a la novela “Otra Vuelta de Tuerca” de Henry James publicada en 1898 que gira en torno a una joven institutriz a cargo del cuidado de dos niños con un pasado turbio relacionado a su vieja institutriz y Peter (Jackson), el amante de esta, quienes presuntamente habían sido abusados por ellos.