Olivia DeJonge se une al elenco de la película de Elvis Presley

El drama sin título cubre el crecimiento de la leyenda del cantante pobre a ícono global, visto a través del prisma de su compleja relación durante dos décadas con el manager Coronel Tom Parker (Tom Hanks). La película se rodará a principios del próximo año en Queensland, Australia.

DeJonge ha trabajado en películas como The Visit de M. Night Shyamalan, The Sisterhood of the Night Better Watch Out y Stray Dolls. En televisión, protagonizó la serie de Netflix, The Society y Will and Hiding de TNT.