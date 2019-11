La actriz ha sido escogida para un papel recurrente. Además, Chris Lee (Kaleb) ha sido ascendido y tendrá un rol más importante en los nuevos episodios.

Liang interpretará a Alyssa Chang, una bruja estudiante de la Escuela Salvatore e infame instigadora del drama entre sus compañeros. Agrandada, inteligente y egoísta, Alyssa nunca retrocede ante un desafío y se la pasa presumiendo.

Legacies, que es producida por Warner Bros. Television y CBS Television, tiene en mente darle un papel más importante en la historia al personaje de Lee, un vampiro rebelde al que no le gusta esconder quién es.

Chris está actuando actualmente en The Chi y Empire. Mientras que los créditos de Liang incluyen Murder in the First, The Rookie y Criminal Minds.