Opening musical de One Punch Man: A Hero Nobody Knows – One-Punch Man

El equipo Bandai Namco sigue desarrollando el esperado videojuego de peleas basado en el manga y anime homónimos, One Punch Man: A Hero Nobody Knows.

Lo que más emociona del tema “Freaking Out!” es que es interpretado por JAM Project, el grupo de rock que ha realizado los openings de las dos temporadas de One Punch Man.

¿Qué opinan? One Punch Man: A Hero Nobody Knows llegará a PC, Xbox One y PlayStation 4 el 28 de febrero de 2020.