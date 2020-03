Opening y vistazo al anime de baseball femenino, Tamayomi

Este es un nuevo trailer de Tamayomi , donde al mismo tiempo se escucha parte del tema “Never Let You Go” de Naho para el opening de la serie:

La historia de Tamayomi se centra en Yomi Tanaka, una pitcher que deja el béisbol tras su paso por el club de secundaria, donde no pudo desarrollar su potencial debido a que no había ninguna catcher que pudiera atrapar su “bola milagrosa” y no llegaron muy lejos en los campeonatos. Desangelada con el deporte, comienza las clases en la preparatoria Shin Koshigaya, donde se reúne con su amiga de la infancia Tamaki Yamazaki. Tamami tiene las capacidades de catcher necesarias para atrpar los lanzamientos de Yomi, así que juntas deciden apoyarse y hacer realidad su sueño de ser profesionales del béisbol.

Por cierto, aún no se escucha nada del tema, pero el ending “Plus Minus Zero no Hosoku” lo cantará el elenco de la serie.

¿Les llama la atención? Crucemos los dedos para que Crunchyroll, Prime Video o Netflix lo traigan a nuestra región. ¡Luce muy bien y es un concepto muy original!