Operación Seriéfila atracará tu atención en su próximo especial lleno de sorpresas – La Casa de Papel

Y no solo eso: también sortearán estos geniales Funkos de Tokyo y de El Profesor . ¿Te vas a perder esta oportunidad?

Recuerda: el próximo lunes 19 de Agosto sintoniza nuestro show de Facebook llamado Operación Seriéfila y participa en los sorteos. ¡Ah! Y no te preocupes si no ganas: estos no son productos exclusivos, puedes conseguirlos y saciar más tu pasión por La Casa de Papel en Mercado Libre bajo las etiquetas de la serie.

¡No te quedes afuera!