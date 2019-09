Orlando Bloom admite que fue extraño grabar escenas íntimas con Cara Delevingne – Carnival Row

El viernes pasado Amazon Prime Video estrenó su serie de fantasía Carnival Row, dejándonos ver escenas sexuales bastante subidas de tono entre los protagonistas Orlando Bloom y Cara Delevingne. Si bien a nosotros nos encantaron, Bloom no la pasó nada bien grabándolas.

“Siempre es un poco extraño hacer esas cosas, sinceramente, y más aún cuando conoces tanto a la otra persona. Siempre hay mucha gente a tu alrededor mientras finges que estás mantenido relaciones sexuales, y eso incomoda” explicó Bloom a Daily Mail.

Sin embargo, el también actor de The Lord Of The Rings, reveló que la misma incomodidad ocurre con “las escenas de violencia”, pues “no son intencionalmente gratuitas y contribuyen a la fantasía de la historia”.

La serie sigue a Vignette (Delevingne) y Philo (Bloom), una hada y un humano, que se enamoran en medio de una serie de asesinatos y del creciente conflicto político entre sus razas.

Carnival Row fue renovada para una segunda temporada antes de su estreno. Los ocho primeros episodios ya están disponibles en la plataforma de Amazon.