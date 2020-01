Orphan 55 – Doctor Who

Durante la temporada anterior de Doctor Who tuvimos una serie que desde el primer episodio nos dio episodios que hacían que hablemos de diferentes cuestiones actuales que estaban generando discusión en la vida real. Algunas veces el trabajo no era tan perfecto como nos hubiese gustado, pero pasaban capítulos como “Rosa” y llorábamos hasta por las dudas pensando en lo injusto que puede ser el mundo. Esa fue la gasolina que hacía que el motor del show avance y a muchos fans no les gustó. Lo que molestaba era que sólo eso estábamos viendo, un programa de televisión que se fijaba qué estaba en la agenda y hacía que hablemos de eso. Pero se habían olvidado de Doctor Who y eso no estuvo bueno. En “Spyfall” vimos mucho de Doctor Who, tuvimos dos mujeres importante de la historia presentes en el show y además hablamos de lo importante o peligroso que puede ser el uso de la virtualidad en la actualidad. Entonces, sí, tuvimos “tema del momento” pero también una historia super whovian que haría que lo que estemos viendo nos tenga al borde del asiento por dos horas. Hoy, luego de ver el episodio de esta semana siento que volvimos hacía atrás y no está bueno. Me parece que lo que mejor podemos hacer para hablar decir qué estuvo mal con el episodio, podemos empezar de atrás para adelante y para eso tenemos que mencionar el cierre que The Doctor le dio al episodio.

Ya pasó mucho tiempo desde que The Doctor dio uno de sus mejores discursos cuando tuvo que parar una guerra entre zygon y humanos. En ese entonces, él tuvo que usar su conocimiento sobre la guerra para detener la catástrofe que podría ser alguna de las imágenes que vimos dentro de la cabeza de los “aliens” de este capítulo. En ese momento, The Doctor usó todos sus recursos para hacer que entren en razón y además le dio un mensaje hermoso a toda persona que estaba viendo el show. ¿Y qué tiene que ver esto con el cierre del capítulo? Bueno, a pesar de que el mensaje que Jodie dio fue muy lindo, todos sabíamos lo que estaba diciendo, nosotros y los companions, todos entendíamos que estaba en juego y de eso no aprendimos nada. Si le hubiese dicho ese mismo discurso a la madre e hija que se estaban peleando y las hacía entender que ellas tenían que tomar la decisión de hacer las cosas bien, bueno, ahí hubiésemos dicho, “muy bien”. Ahora, lo único que puedo pensar es que un tweet mío sobre lo mal que está la guerra, hubiese tenido exactamente el mismo impacto que lo que hizo Doctor Who en este episodio. No se cambio nada, no se dijo nada nuevo, los personajes no evolucionaron, no aprendieron nada y entonces, se puede decir que todo lo que sucedió en este episodio fue una perdida de tiempo. Es una pena, porque creo que fue el mejor episodio de Jodie como The Doctor, pero si no tiene un guión inteligente, ella no va poder seguir sacándole agua a las piedras para siempre.

Antes de hablar del gran trabajo de Jodie quiero cerrar esta parte de la review del episodio hablando del mal uso de los recursos cinematográficos en este capítulo. Durante todo el mismo tuvimos a la persona detrás de cámara obsesionada en darnos a entender que a Yaz le pasa algo con Ryan. Todo el tiempo nos mostraban sus reacciones antes la relación con la chica nueva y hasta se la vio mirando raro. Uno hubiese creído que iban a aprovechar la experiencia de la señora para que se de cuenta de lo que sucedía y ella le diría a Yaz que no debe esperar para decir algo cuando lo puede decir ahora porque puede morir sin decirlo. Ahí, la señora se sacrificaba, le enseñaba algo a Yaz y ella después actuaría en base a lo que aprendió. Si llega a suceder algo entre ellos dos, este capítulo estuvo peor de lo que pensábamos. No voy a hablar del resto de la trama, todos vimos el episodio y ninguno terminó de aceptar la relación principal de madre e hija. Fue todo muy desastroso eso, así que usaré este último párrafo para hablar del gran trabajo que hizo Jodi como The Doctor. Esta semana sólo usó el sonic screwdriver en contadas ocaciones cuando era necesario y con sólo observar situaciones ya sabía para qué lado debía ir en segundos. Se la vio rápida y muy inteligente, así que vamos a abrazar mucho que a pesar de la tristeza, logró ser The Doctor. También me gustó mucho cómo se reveló que esta era la Tierra, no voy a mentirles. Me hizo acordar al Planeta de los Simios pero desde el punto de vista de Rusia y bueno, con un montón de otras cosas en juego. Ojalá tomen todo lo bueno y sigan para adelante porque confiamos en ellos.