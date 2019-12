Oscar Isaac culpó a Disney por separar a Finn y Poe

El romance entre dos de los protagonistas de la última trilogía era algo que la mayoría de los fans quería, incluso los actores, pero parece que el estudio no estaba listo, insolitamente.

En una entrevista para MovieWeb, el actor que interpreta a Poe Dameron expresó su decepción por no poder llevar a cabo la historia de amor con John Boyega: “Creo que podría haber habido algo muy interesante. Ni siquiera una historia de amor con visión de futuro, sino simplemente como una idea actual, algo que aún no se había explorado del todo; particularmente la dinámica entre estas dos personas en una guerra que podrían haberse enamorado el uno del otro”.

¿Y de quién fue la culpa que esto no sucediera? Pues Isaac apuntó directamente a la Casa del Ratón: “Yo hubiese intentado empujar la historia en esa dirección, pero los señores de Disney no estaban listos para hacerlo”.

Finn y Poe se separaron casi por completo en The Last Jedi y, antes del lanzamiento del Episodio IX, los actores dejaron en claro que el romance entre ellos no iba a suceder. Es una de las oportunidades más grandes que desperdició Disney en esta trilogía.