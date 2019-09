Osric Chau será parte de Crisis on Infinite Earths

El elenco del crossover del Arrowverse suma un personaje nuevo por semana y esta no fue la excepción.

Hoy se confirmó que Osric Chau interpretará a Ryan Choi (Atom), un profesor de física universitario cuya vida cambiará radicalmente cuando descubra que tiene un papel fundamental en la lucha contra el mal.

El actor llega al crossover gracias a que Brandon Routh, el Atom que todos conocimos en las series de The CW, estará interpretando a Superman, al igual que lo hizo en la película de 2006.

Esta no será la primera vez que Chau trabaja con The CW, ya que interpretó a Kevin en Supernatural. El actor también participó de ZAPS Inc., Criminal Minds y The Lees of Los Ángeles.