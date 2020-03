Otra historia de venganza de Nicolas Cage con un toque familiar, pero…

Shawn Ku es un director novato que tuvo muy buena críticas con su primer film titulado Beautiful Boy ( 2010 ), un retrato íntimo de una familia que se ve cimbrada por el tiroteo que desata su hijo de 18 años. Ahora, y casi una década después, nos presenta su nueva película: A Score to Settle ( Ajuste de cuentas ).

En esta cinta se nos cuenta la historia de Frank (Nicolas Cage), un ex convicto que después de 19 años preso obtiene su libertad. Al salir trata de reconectar con su hijo Joey (Noah Le Gros), al que no veía desde más de 15 años, y de saldar las cuentas con los antiguos miembros de su banda quienes lo traicionaron y lo dejaron ir a la cárcel por un delito que él no había cometido. Frank tratará de vengarse y matar a sus formales compañeros, pero la amistad con su hijo le dará una nueva perspectiva en su vida que lo hará recapacitar acerca de cómo los deseos vengativos fueron dañando su mente durante todos estos años y le han hecho perder lucidez. Ahora Frank deberá decidir si es capaz de empezar una nueva vida olvidando todos estos años que le arrebataron y recuperar lo perdido con su hijo o si debe consumir su venganza arriesgando nuevamente su vida.