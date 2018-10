Otras 11 curiosidades que debes saber sobre la ruda Defensora de Marvel – Jessica Jones

Polifacética y con una de las caras más bellas de la televisión, esta joven de 36 años ha logrado ganarse nuestro cariño en muy poco tiempo. Nos enamoramos de su personaje Jane en Breaking Bad y también la vimos protagonizar la comedia Apartament 23, hasta que finalmente llegó al universo Marvel en 2015 para darle vida a una de las antiheroínas más badass de La Casa de las Ideas. Krysten Ritter es Jessica Jones, una detective privada del barrio de Hell’s Kitchen, en Nueva York, que posee una fuerza arrolladora y un pasado oscuro y traumático que continúa atormentándola. Durante la primera temporada la hemos visto enfrentarse al supervillano Kilgrave y este año ha regresado para investigar a los responsables detrás de sus habilidades sobrehumanas. A continuación, te presentamos otros 11 datos curiosos que quizás nos conocías sobre nuestra adorada Krysten Ritter. Ah, y si no recuerdas las primeras, léelas aquí.

1 . Krysten toca la guitarra y es cantante en la banda Ex Vivian. Compuso la música de las películas The Last International Playboy (2008) y BuzzKill (2012), donde ha participado.

2 . La actriz creció en una granja y su primera mascota fue una vaca a la que apodó Jake, con la que solía andar por el campo y hasta incluso ¡la montaba como si fuese un caballo!, causando las risas de sus vecinos.

3 . Sufrió bullying en el secundario a causa de que era muy alta y desgarbada, algo que empeoró cuando decidió convertirse en modelo.

4 . Es una gran defensora de los derechos de los animales y ha participado en varias campañas de PETA, algunas junto a su perro Mikey.

5 . ¿Te imaginas a la heroína de Marvel tejiendo sus propias bufandas?, pues Krysten adora tejer y ha dicho que es uno de sus pasatiempos favoritos.

6 . Krysten es fan de las películas de Tim Burton y cumplió el sueño de trabajar con el director en la cinta Big Eyes (2014). La actriz confesó que mientras estaba en el set intentaba controlar su admiración para no quedar en modo fangirl.

7 . Su película favorita de todos los tiempos es Clueless (1995) y en 2012 tuvo la posibilidad de trabajar con la protagonista Alicia Silverstone en la comedia Vamps.

8 . Krysten ha participado en el video musical de la canción “Leave My Friends Alone” de su amiga Jordan Galland y en el videoclip de “Could I Have This Kiss Forever” de Whitney Houston.

9 . Es una gran admiradora de las actrices clásicas de Hollywood, como Katharine Hepburn y Lucille Ball, a quienes ha nombrado como su inspiración.

10 . Además de modelo, cantante y actriz, Krysten también es escritora. En 2017 lanzó su pimer libro, un thriller psicológico titulado Bonfire.