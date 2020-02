Otras 12 curiosidades de la película más polémica de la Saga Skywalker

En 2017 llegó la segunda película de la saga secuela de Star Wars, Episode VIII, el cual estuvo a cargo de Rian Johnson. Si bien, ahora con el estreno de Star Wars: Episode IX: The Rise of Skywalker (2019) muchos no paran de elogiarla, la verdad que The Last Jedi generó mucha controversia en el momento de su estreno.

Sigamos ahondando sobre este episodio, el preferido de muchos y el peor para muchos otros de esta saga secuela de Star Wars, recorriendo más curiosidades (pueden leer las primeras curiosidades aquí).