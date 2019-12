Otras 13 curiosidades para saber más sobre La Amenaza Fantasma

El estreno de Episodio IX nos tiene a todos muy movilizados: sabemos que Star Wars: The Rise of Skywalker es el fin de una era y nos despediremos de personajes que amamos durante muchísimos años (o no… no se sabe con Disney en el medio). Ante la ansiedad de su estreno nos hemos puesto a investigar todo sobre los episodios anteriores. Por eso les traemos la segunda parte (aquí pueden leer la primera) con todo lo que debes saber sobre La Amenaza Fantasma, una película que ocasionó una gran locura cuando se anunció a los fans, más cuando expandía el universo creado por George Lucas presentándonos a los personajes 16 años antes de los hechos de El Retorno del Jedi (Episodio VI).

¡Vamos!