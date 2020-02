Otras 14 curiosidades del esperado Episodio IX

Star Wars: The Rise of Skywalker no solo fue EL (sí, en mayúsculas) fin de la Saga Skywalker. ¿Por qué? No quedó nada ni nadie en el tintero: nos trajo nuevamente a muchos personajes de la saga original, la saga precuela y las series animadas: sí, fue un final CON TODO.

Mucho se habló de este episodios, de lo que amamos y de lo que odiamos, pero eso realmente no importa: generaciones enteras dijeron adiós para siempre para una saga hermosa. Es por eso que aquí les dejamos una segunda parte con todo lo que deben saber sobre Episode IX (aquí puedes leer la primera).